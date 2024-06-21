Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра в ходе своего визита в Баку 20 июня обсудил подготовку к COP29, сообщает # со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане.

Как сообщается, основной целью визита было обсуждение подготовки, приоритетов и результатов COP29 с Азербайджаном в качестве очередного председателя COP.

«Это, среди прочего, продолжение консенсуса, достигнутого в ОАЭ, климатическое финансирование, международные углеродные рынки, адаптация и отчетность о прозрачности (страны представят свои двухгодичные отчеты о прозрачности в этом году)», — заявили в офисе представительства ЕС.

Встречи также были посвящены тому, как Азербайджан планирует ускорить достижение своих собственных климатических целей.

Во время встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым была обсуждена важность стратегического энергетического партнерства ЕС и Азербайджана и возможные инициативы на COP29 по возобновляемым источникам энергии, водороду, метану, хранению и сетям.

Встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым была посвящена приоритетам COP29.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает «Конференция сторон», которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.