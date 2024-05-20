Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев обсудил со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерина подготовку к предстоящей в Баку 29-й сессии COP.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Стороны также обсудили вопросы охраны окружающей среды и возможности дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.