Подготовка к СОР29 продолжается, идет напряженная работа

Об этом сказал журналистам министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Он отметил, что и процесс переговоров, и соответствующие подготовительные работы по проведению мероприятия выполняются в рамках большой программы: «Мероприятия, связанные с климатом, изменением природы, вносят свой вклад в СОР29 и «Год солидарности во имя зеленого мира».

Отвечая на вопрос о необходимости и эффективности создания специализированного фонда, Мухтар Бабаев, сообщил, что этими вопросами занимаются крупные фонды в мире, чтобы предотвратить риски от изменения климата: «Привлечение дополнительных средств в эти фонды является одним из главных приоритетов COP29».