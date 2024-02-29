Все запреты на проведение съемок в Ичеришехер и других исторических местах города Баку должны быть аннулированы.

Об этом в интервью Report сказал исследователь в области истории и архитектуры Баку Фуад Ахундов.

Он отметил, что для проведения съемок в Старом городе ему приходилось обращаться за разрешением.

«Я сам там несколько раз проводил съемки, и каждый раз нужно получать чье-то разрешение. Дело даже не в деньгах, там лишь надо получить чье-то разрешение. Это просто постыдно. Наоборот, мы должны привлекать тех, кто хочет вести там съемки. Именно так обстоит дело во многих городах мира. Они сами поощряют делать снимки в исторических местах. Возьмем, к примеру, Тбилиси. Если вы планируете снимать в любом историческом месте города, вам не требуется получать разрешение от кого-либо», — сказал Ахундов.