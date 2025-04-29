Саудовская Аравия с 29 апреля ужесточает меры на посещение Мекки и Медины в период хаджа и попытки совершить его без специального разрешения. Запрет будет длиться до конца паломничества 10 июня.

Согласно информации госструктур Саудовской Аравии, в святые места можно будет попасть только по отдельной хадж-визе.

По информации Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, штраф в размере до 20 000 саудовских риалов (5,3 тыс. доллара США) будет наложен на лиц за совершение или попытке совершения хаджа без разрешения, а также на владельцев всех типов виз для посещения страны, которые пытаются въехать или остаться в городе Мекка и в святых местах в течение указанного периода.

Штраф в размере до 100 000 саудовских риалов (около 26 тыс. долларов США) также будет наложен на любого, кто подает заявление на визу для посещения для лица, которое совершило или пыталось совершить хадж без разрешения или находилось в период запрета в Мекке и святых местах в указанный период.

Отдельное наказание будет применяться к нелегальным нарушителям, пытающимся совершить хадж, будь то резиденты или лица с просроченными визами, и виновные будут депортированы и им будет запрещен въезд в Королевство на десять лет.

Наконец, министерство заявило, что через суд будут конфискованы наземные транспортные средства, доставившие владельцев турвиз, но без разрешения на хадж, в Мекку и святые места.

Согласно Министерству туризма страны, в рамках подготовки к сезону хаджа 2025 года, всем объектам размещения в городе Мекка направлен строгий запрет на размещение лиц, «не имеющих разрешения на хадж или официального разрешения, дающего право на въезд в город для работы или проживания в период сезона хаджа».