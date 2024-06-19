По меньшей мере 600 египетских паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на дипломата одной из арабских стран.

«Все [новые] случаи смерти произошли из-за жары», — заявил собеседник агентства.

Ранее AFP информировало о 550 паломниках, в том числе 323 египтянах, погибших в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары. Причинами гибели паломников часто становятся жара или давка. Температура воздуха в Мекке в период хаджа в этом году достигает почти 52 градусов Цельсия.