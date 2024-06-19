В Саудовской Аравии во время хаджа из-за сильной жары погибли 577 человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.

По данным издания, тела погибших доставлены в один из крупнейших моргов Мекки, 323 из общего числа умерших являлись гражданами Египта.

Температура воздуха в Мекке в период хаджа в 2024 году достигает +52 градусов в тени. В этом году хадж совершили около 1,83 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

Как сообщал REX, из СКФО в Саудовскую Аравию отправились для совершения хаджа более 16 тыс. паломников.