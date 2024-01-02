Телеканал CBC провел съемки дроном в небе над Ереваном.

Перед съемочной группой была поставлена задача – запечатлеть на камеру исторические места и кварталы Еревана, где ранее проживали азербайджанцы. После этнической чистки эти исторические места были разрушены и перестроены армянскими властями.

Экспедиция СВС преследовала цель выявить факты целенаправленного уничтожения архитектурного наследия азербайджанцев в Ереване, для чего группой были использованы дроны для воздушной съемки.

Подобные съемки стали возможными благодаря тщательной предварительной подготовке.

Заранее были изучены районы для съемок, спланирован маршрут полета дрона таким образом, чтобы избежать лишнего внимания.

Удалось провести уникальную видеосъемку и собрать убедительные доказательства сокрытия армянскими властями правды об истории Еревана.