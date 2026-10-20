Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не планирует возвращаться в сборную Португалии в ближайшее время. Об этом сообщает CNN Portugal.

Ранее Федерация футбола Португалии (FPF) наказала Роналду за самовольный отъезд из сборной 30-дневной дисквалификацией, срок которой истекает 30 октября. Это означает, что форвард «Ан-Насра» теоретически может быть вызван в команду на следующие два матча — против Дании и Уэльса, которые состоятся 14 и 17 ноября.

Но участие Роналду в этих играх практически исключено. «Криштиану Роналду предпочитает, чтобы его не вызывали в сборную. Футболист не верит в дух FPF, в которой он глубоко разочарован. Роналду не чувствует себя ни перед кем в долгу. Он считает, что с ним обошлись несправедливо; он по-прежнему убежден, что ему не сказали правды, что его предали», — сказал журналист Руй Сантуш.

При этом отмечается, что глава FPF Педру Проэнса «каждый день» пытается наладить контакт с Криштиану, но ситуация зашла в тупик.

41-летний капитан сборной Португалии 30 сентября покинул расположение национальной команды за день до матча Лиги наций против Дании (4:2). Это произошло из-за конфликта с главным тренером сборной Жорже Жезушем. В предыдущем матче с Норвегией Роналду впервые за долгое время остался на скамейке запасных. За 30 минут до конца Жезуш отправил Роналду разминаться, но, к удивлению игрока, после не выпустил на поле.

В итоге Роналду покинул расположение команды после слов тренера на пресс-конференции о том, что «игрок не сыграл с Норвегией и не сыграет с Данией». Футболист заявил, что «в свое время он расскажет правду всему португальскому народу», что и сделал 6 октября. В своем заявлении форвард рассказал о деталях конфликта с Жезушем. По его утверждению, тренер дважды нарушил данное слово: не выпустил его на матч с Норвегией и публично не рассказал об инциденте, хотя обещал это сделать. Также Роналду извинился перед сборной и болельщиками, заявив, что готов к наказанию, но завершать карьеру в национальной команде не планирует.

Сам Жезуш ранее выражал надежду, что страна будет поддерживать его на фоне конфликта с Роналду, и сказал, что готов вернуть футболиста в команду, если тот сам захочет. Тренер также подчеркнул, что не собирается приносить извинения за случившееся. После публикации послания капитана сборной Жезуш заявил, что прочитал его и сказать ему нечего.