Элму Авейру, сестру нападающего и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, спросили о конфликте брата с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

«Скорее нет, чем да. Думаю, оба [Криштиану и Жорже Жезуш] обижены. Это ситуация, которую пережили они, а не я. Я за своего брата. Думаю, эта ситуация застопорилась, посмотрим, чем всё закончится.

Примирение Роналду и Жезуша? Не знаю, это очень сложно. Очень сложно вернуться к нормальным отношениям, когда тебя предают», — приводит слова Авейру A Bola.

Напомним, Жезуш отправил Роналду разминаться во время матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября), однако не выпустил на поле. 30 сентября 41-летний нападающий самовольно покинул расположение сборной Португалии. 6 октября футболист выпустил заявление, в котором объяснил своё решение и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.