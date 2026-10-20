20 октября в Бишкеке в рамках 15-го пленарного заседания ТЮРКПА Жогорку Кенеш Кыргызской Республики провел 15-е заседание Совета ТЮРКПА.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ТЮРКПА, в заседании приняли участие члены Совета — председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова, председатель Курултая Республики Казахстан Айбек Дадебай, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, а также генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан.

После вступительной речи действующего председателя ТЮРКПА, председателя Курултая Республики Казахстан А. Дадебая состоялась церемония передачи председательства в ТЮРКПА от Курултая Республики Казахстан Жогорку Кенешу Кыргызской Республики.

В ходе заседания выступили председатели парламентов, а также генеральный секретарь ТЮРКПА.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики М. Маматалиев, приняв председательство в ТЮРКПА, выступил с приветственной речью в качестве нового действующего председателя организации.

Совет принял решения по вопросам повестки дня. Эти вопросы охватывали утверждение проектов итоговых отчетов миссий ТЮРКПА по наблюдению за выборами, проектов бюджета на 2027 год и Бишкекской декларации 15-го пленарного заседания, принятие Плана действий на 2027 год, а также утверждение кандидатур на должности председателей и заместителей председателей постоянных комиссий, заместителей генерального секретаря, а также избрание секретарей комиссий.

Мирлан Усенканов был избран секретарем Комиссии ТЮРКПА по вопросам образования, культуры, социальным и гуманитарным вопросам. Айнура Абуталыбова переизбрана на должность секретаря Комиссии ТЮРКПА по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья. Бауыржан Даткаев также переизбран на должность секретаря Комиссии ТЮРКПА по экономическому сотрудничеству.