Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня принял генерального секретаря ТЮРКПА Мехмета Сурейю Эра, председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву, председателя Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торена и заместителя председателя Национального собрания Венгрии Марту Матрай.

Как сообщает #, выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

— Прежде всего, добро пожаловать. Сердечно приветствую всех вас. Уверен, что очередное пленарное заседание ТЮРКПА даст хорошие результаты. Как правило, подобные заседания становятся проявлением единства тюркского мира. Уверен, что Бакинское заседание не станет исключением.

Наши страны прилагают большие усилия по объединению тюркского мира. Как вы знаете, при определении приоритетов внешней политики Азербайджана в качестве приоритетных направлений были установлены укрепление тюркского мира, наши отношения с тюркскими государствами. В своем выступлении на церемонии инаугурации после президентских выборов этого года я заявил, что наша семья – это тюркский мир, другой семьи у нас нет. На самом деле это наглядно показывает политику нашей страны в этом направлении. Рад, что работа, проводимая в последние годы по линии Организации тюркских государств, еще больше укрепляет наше единство.

Как вы знаете, по моей инициативе через месяц в Шуше пройдет неформальный Саммит Организации тюркских государств. Я посчитал, что проведение саммита раз в год будет недостаточно, поскольку есть необходимость в быстрых, то есть постоянных контактах, в то же время каждый саммит становится очередным шагом к укреплению нашего единства. Очень рад и благодарен моим коллегам за то, что они поддержали эту инициативу, и ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом. И это естественно, потому что сегодня налаживание и расширение транспортных связей – это процесс, тесно связанный с объединением тюркского мира. В центре внимания находятся вопросы начала функционирования Среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны-члены Организации тюркских государств. Я считаю, что в нынешнее время в мире есть очень большая потребность в потенциале Среднего коридора. Мы должны провести широкий обмен мнениями по этой теме, нашим дальнейшим шагам.

А климатические вопросы являются сегодня одной из главных задач в повестке дня Азербайджана. Как вы знаете, в этом году Азербайджан примет конференцию COP29. Для нас это и большая ответственность, и большая честь. Обсуждение этих вопросов с братскими странами в преддверии подготовки к этому глобальному мероприятию, конечно же, принесет большую пользу.

Безусловно, проведение саммита в Шуше имеет большое символическое значение. Шуша около 4-х лет освобождена от оккупации и здесь стремительными темпами ведутся строительно-восстановительные работы. Руководители стран-членов Организации тюркских государств посещали Шушу. Президент Турции, президент Узбекистана, президент Казахстана, президент Кыргызстана посетили Агдам и Физули. То есть это, конечно, имеет большое значение для восстановления оккупированных земель. Мы вновь чувствуем братскую поддержку, ее чувствует весь азербайджанский народ. Должен также сказать, что по инициативе и при финансовой поддержке братских стран на освобожденных землях уже приступили к деятельности школа и центр творчества. Они построены Узбекистаном и Казахстаном. Фундамент еще одной школы мы заложили недавно, в прошлом месяце, в Агдамском районе вместе с президентом Кыргызстана. А в одном из населенных пунктов Джебраильского района при финансовой поддержке Венгрии будет построена школа. То есть все это еще раз демонстрирует наше единство. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность братским странам.

Должен также отметить, что на освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов. Теперь любой человек, посещающий Шушу, проезжая по новой автомагистрали, воочию видит, что там строятся 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции. В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз-Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира. Естественно, это нас радует и говорит о том, насколько все страны тюркского мира связаны друг с другом.

На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы. Уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу нынешнего этого года цифра достигнет как минимум 20 тысяч. Ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.

Хочу еще раз отметить, что сегодняшнее заседание ТЮРКПА имеет большое значение. Уверен, что вопросы, которые предстоит обсудить, еще больше укрепят наше единство. В то же время каждый раз, когда нашу страну посещают высокопоставленные лица из братских стран, это нас радует. Тюркский мир – большая семья, обладающая большим потенциалом, охватывающая большую географию. Транспортные маршруты, энергетические ресурсы, человеческий капитал, растущее население, положительная демографическая ситуация – это огромный потенциал. Наша задача – превратить этот потенциал в большую силу в мировом масштабе. Уверен, что это произойдет, мы это видим. Каждое заседание, каждый саммит – это очередной шаг к нашим целям.

Еще раз приветствую вас, добро пожаловать. Желаю вам приятной поездки.