Состоялось заседание Экономического совета, посвященное бюджету и экономическим прогнозам на 2027 год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании, проведенном 11 сентября под руководством премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены текущая экономическая ситуация и обновленные макроэкономические прогнозы на 2026-2030 годы, проекты прогнозов государственного и сводного бюджетов на 2027 год, показатели сводного бюджета на последующие три года, основные цели и задачи бюджетной политики на 2027-2030 годы, Среднесрочные расходные рамки, текущая ситуация и направления политики в финансово-банковском секторе и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева и председателя Центрального банка Талеха Кязымова. По представленной повестке состоялись обсуждения членов Экономического совета и приглашенных на заседание.

С учетом мнений и предложений членов Экономического совета профильным структурам были даны соответствующие поручения относительно представления в Кабинет Министров всех документов и сведений, входящих в бюджетный пакет на 2027 год.