Азербайджан отказался участвовать в заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Стоит отметить, что обычно на заседаниях СНГ Азербайджан представляет первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

«Ягуб Эюбов не будет присутствовать на данном мероприятии. Причина такого решения — недавние события в Екатеринбурге, сбитый россиянами в конце прошлого года борт AZAL и нежелание российской стороны предпринять адекватные шаги по урегулированию этих вопросов», — сообщил собеседник агентства.

Отметим, что утром 27 июня Федеральная служба безопасности России провела рейды в домах азербайджанцев в городе Екатеринбург. В ходе рейдов были убиты 2 азербайджанца — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек задержаны.

Комментируя эти события, в МИД Азербайджана отметил, что преднамеренные убийства, самосуд и акты насилия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности в городе Екатеринбург, вызвали обоснованный протест и осуждение в Азербайджане.

Что касается инцидента со сбитым самолетом AZAL, Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования трагедии с самолетом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Как ранее заявили в МИД Азербайджана, являются неприемлемыми отсутствие необходимых шагов и попытки искажения реального положения дел, а также дезинформационная кампания против Азербайджана, проводимая через российских официальных лиц и СМИ после инцидента с самолётом, принадлежащим авиакомпании Azerbaijan Airlines, сбитым в воздушном пространстве России в конце прошлого года.

«Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях», — отмечалось в информации ведомства. (Trend)