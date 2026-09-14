В Азербайджане переход на 12-летнее образование в школах не планируется.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной новому учебному году.

По его словам, в настоящее время этот вопрос неактуален:

«На повестке нет вопроса о переходе на 12-летнее образование в школах. В ближайшее время ничего подобного не предусматривается».

Министр также отметил, что по некоторым специальностям возможен переход на трехлетний бакалавриат:

«Если специалисты также дадут положительное заключение по этому вопросу, это может быть внедрено. Например, специальность «организация туризма», возможно, можно освоить за три года. Но нужно учитывать и такие специальности, как право. На мой взгляд, подготовка инженера — достаточно сложный процесс, и здесь также следует учитывать возраст выпускника. При переходе на Болонскую систему мы пытались уложить все специальности в один шаблон. Сейчас одни специальности рассчитаны на пять лет, другие — на четыре. Мы также должны учитывать международные документы, к которым присоединились. В целом, сокращение всех специальностей до трех лет не является предметом обсуждения».