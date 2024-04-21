Российская армия в ближайшее время усилит атаки, пока в Украину не прибудет военная помощь США, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Российские военные, вероятно, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций из-за задержек или полного прекращения военной помощи США. Это предположение, вероятно, было неотъемлемой частью оперативного планирования на лето», — отмечается в отчете.

По данным ISW, Россия планирует «воспользоваться ограниченным окном» до прибытия новой американской военной помощи. Возобновление помощи может заставить российские войска отказаться от попытки прорыва, который может привести к разрушению линии обороны, полагают авторы.

Тем не менее, российская армия все еще может добиться значительных успехов на приоритетном участке фронта, где украинская оборона выглядит нестабильно, одним из таких мест может стать город Часов Яр. В минувший понедельник главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные получили приказ захватить Часов Яр до 9 мая.

Накануне палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Объем пакета составляет $60,84 млрд: $23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США, еще $23,2 млрд — на военную помощь для Украины, $11,3 млрд — на текущие военные операции США, еще $13,8 млрд — на закупку вооружений.

Законопроект передадут в Сенат для окончательного решения, а после — на подпись президенту Байдену. Сенат должен одобрить законопроект о помощи Украине в кратчайшие сроки, чтобы Вашингтон как можно скорее направил оружие Украине, заявил Байден. (moscowtimes.ru)