Россия пытается «выдать желаемое за действительное», распространяя лживые итоги своего весенне-летнего наступления, заявили в Генштабе ВСУ. «Через три с половиной года полномасштабной агрессии Кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания завершилась практически ничем», — говорится в сообщении Генерального штаба в Telegram.

Отдельно подчеркивается тот факт, что оккупанты не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. Вместо этого, с начала 2025 года, Россия потеряла более 290 тысяч своих солдат (убитыми и ранеными).

Уничтожено и повреждено:

2174 боевых бронетранспортера;

1201 танк;

7303 артиллерийских систем;

157 реактивных систем залпового огня.

Также в Генштабе обращают внимание на то, что цифры оккупантов об оккупированных территориях и населенных пунктах «значительно завышены».

«Что касается «точечных ударов» страны-агрессора «исключительно по военным объектам» — цену этой похвалы знают тысячи мирных украинских жителей, которые ежедневно теряют дома, родных и близких. Там, где падает российский «Искандер», оказывается «командный пункт ВСУ» или «база иностранных наёмников». Последствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права — человеческие жизни», — говорится в сообщении.

В России сообщают якобы от «уничтожении украинской ракетной промышленности», что является пропагандистской иллюзией.

«Регулярные точные удары по военным объектам в глубине России — лучшее опровержение кремлёвских выдумок. Итоговый отчёт генерала Герасимова — типичный образец агрессивной кремлёвской лжи и высокомерия», — подытожили в Генштабе.

Напомним, накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — сказал он. (unian.net)