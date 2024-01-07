Продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в хищении государственных средств в особо крупных размерах бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, бывшего начальника Главного управления материально-технического снабжения, покойного генерал-лейтенанта Фуада Мамедова, сотрудников компании Фуада Шейдабекова и Азера Халилова.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева судебное следствие было объявлено открытым.

Прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, покойный генерал Фуад Мамедов в сговоре с двумя должностными лицами компании – Фуадом Шейдабековым и Азером Халиловым присвоил около 15 млн. манатов государственных средств.

Сотрудники компании не признали себя виновными по предъявленному обвинению.

Сын Фуада Мамедова был признан законным правопреемником по этому делу. Комментируя обвинение, он заявил, что его отец невиновен, и попросил прекратить уголовное дело в отношении его отца.

На суде также выяснилось, что наложен арест на оцененное в крупную сумму имущество покойного генерала.

Суд принял решение о проведении процесса за закрытыми дверями.

Процесс продолжится 24 января.

Отметим, что в 2018-2020 годах генерал Фуад Мамедов был заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению-начальником Главного управления материально-технического обеспечения. Он умер в 2020 году.