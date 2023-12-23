Заместителю директора «Роскосмоса» Олегу Фролову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Обвинения также предъявлены индивидуальному предпринимателю и представителю коммерческой организации – их имена в сообщении не уточняются.

По версии следствия, в ходе исполнения контракта обвиняемые похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей.

В Следственном комитете добавили, что суд арестовал обвиняемых.

Ранее 22 декабря Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева до 21 февраля 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент неизвестно, связаны ли эти дела. (svoboda.org)