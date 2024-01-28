Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о раскрытии хищения 1,5 млрд гривен (более $39 млн) при закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил страны.

В организации незаконной схемы подозревают бывшего и действующего руководителей департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. У них прошли обыски. В числе других фигурантов — топ-менеджеры компании «Львовский арсенал» и представитель иностранной фирмы.

Всего по делу проходят пять человек. Их имена не называются. По данным источников «Украинской правды», это действующий руководитель департамента Минобороны Тоомас Нахкур, его предшественник Александр Лиев и глава «Львовского арсенала» Юрий Збитнев.

Один из подозреваемых пытался бежать за границу — его арестовали. Вопрос о мере пресечения для других пока решается. По части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой» — фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По версии СБУ, летом 2022 года Минобороны заключило контракт с «Львовским арсеналом» о закупке 100 тысяч артиллерийских снарядов на 1,5 млрд гривен. Деньги были предоставлены в полном объеме, но боеприпасов украинская армия так и не получила. При этом компания перечислила часть средств иностранной фирме, а та вывела их «в тень», зачислив на счета аффилированной структуры на Балканах.

Остальные деньги остались на счетах «Львовского арсенала» в одном из киевских банков. В настоящее время похищенные средства арестованы, решается вопрос об их возвращении в бюджет Украины. (moscowtimes.ru)