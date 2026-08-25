Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, пишет РБК со ссылкой на сервис Flightradar24. В Кремле не располагают информацией о прибывшем во Внуково американском военном самолете, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона не планирует на этой неделе встреч с представителями администрации США.

Согласно данным Flightradar24, самолет вылетел из Риги около 9:50 по бакинскому времени и завершил полет во Внуково примерно в 11:04 по бакинскому времени. Сейчас сервис не отслеживает его дальнейшее перемещение и указывает, что борт находится вне зоны отслеживания либо уже приземлился.

23 августа самолет прибыл в Ригу. В качестве предыдущего пункта отправления был указан Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд), где расположена авиабаза Эндрюс. На ней базируются президентские самолеты ВВС США, которые используют позывной Air Force One, когда на борту находится президент.

Boeing C-17 Globemaster III — тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для переброски войск, военной техники и грузов на большие расстояния. Он способен перевозить до 77,5 т груза, включая бронетехнику и вертолеты, а также десантировать личный состав и технику. (themoscowtimes.com)