МИД КНР выступает против угроз США отключить от американской финансовой системы те страны, которые ведут недопустимые, по мнению Вашингтона, торговые операции с Ираном, сообщает во вторник The Global Times. Пекин намерен принять необходимые меры для отстаивания своих прав и интересов.

«Китай неоднократно заявлял, что выступает против незаконных односторонних санкций, идущих вразрез с международном правом и не согласованных с Советом Безопасности ООН», — заявил на пресс-брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, Китай настаивает на диалоге конфликтующих сторон, поскольку «экономическая война и тактика максимального давления не помогают в решении проблем», а только ухудшают ситуацию, в частности, это «подорвет права других стран».

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин примет необходимые меры для отстаивания своих законных прав и интересов.