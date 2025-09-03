Прошедший в Пекине парад, посвященный 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, стал сигналом для стран Запада о «неудержимом» подъеме Китая. Такую оценку дает американское издание The New York Times.

По мнению авторов, «парад, на котором присутствовали лидеры России и Северной Кореи, носил дерзкий характер».

«Его [Си Цзиньпина] послание было поддержано лидерами, собравшимися рядом с ним на смотровой площадке, представляющими государства, которые бросили вызов или подвергали сомнению доминирование Америки в мировом порядке», — говорится в тексте.

Как пишет NYT, парад был не просто чествованием прошлого, но и посланием Западу о «неудержимом» подъеме Китая.