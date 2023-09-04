Увольнение министра обороны Украины Алексея Резникова связано с затянувшимся конфликтом с Россией. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По данным СМИ, перестановки в украинском правительстве обусловлены несколькими причинами.

«Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — говорится в статье.

NYT также отмечает, что многие общественные организации и СМИ Украины критиковали Резникова за коррупцию в армии. А некоторые американские политики, выступающие против оказания финансовой помощи Киеву, именно этим фактором объясняли свою позицию.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.