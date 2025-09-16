Президент США Дональд Трамп подал судебный иск по обвинению в клевете против газеты The New York Times. Об этом он сообщил в Truth Social.

По словам американского лидера, для него «большая честь подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times», которую он охарактеризовал как «рупор леворадикальной Демократической партии» и одну из «худших газет в истории» страны. Как следует из заявления Трампа, иск на сумму $15 млрд подан в штате Флорида.

Глава Белого дома обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете в адрес себя самого, а также членов своей семьи и окружения.