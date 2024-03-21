Глава Индо-Тихоокеанского командования США заявил законодателям, что эволюция отношений между Пекином и Москвой «в значительной мере» способствует тому, что нынешняя обстановка является «самой опасной», которую он наблюдал за 40 лет службы.

«Сотрудничество этих двух авторитарных государств ставит нас в совершенно новые условия в плане безопасности», – заявил адмирал Джон Акилино на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в Вашингтоне.

«Мне кажется, что это способ борьбы с расширением альянсов США и партнерств с нашими союзниками-единомышленниками и партнерами в регионе, – сказал он. – Так они противодействуют нам».

А учитывая признаки расширения сотрудничества с Северной Кореей и Ираном, которые пытаются снабдить Россию оружием для войны в Украине, «это должно беспокоить весь мир», добавил Акилино.

Представители Пентагона не раз проводили различие между Китаем и Россией, представляя растущий военный потенциал Пекина как вызов, а Россию и ее действия – как угрозу.

Акилино, однако, охарактеризовал отношения между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном как нарождающуюся «ось зла».

«Нам нужно действовать соответствующим образом», – сказал он.

Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Эли Ратнер высказал схожее мнение, что события в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе становятся все более взаимосвязанными.

«Очень важно подчеркнуть, насколько поддержка Украины поможет укрепить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе, – заявил он законодателям. – Это покажет, что подобное насилие имеет цену и последствия, и что свободный мир объединится». (Голос Америки)