Лидер французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен считает, что Евросоюз представляет опасность для входящих в него стран, поэтому следует провести реформирование сообщества.

Как заявила политик в интервью газете El Periódico, то, что объединяет Испанию и Францию, гораздо важнее того, что их разделяет. «Учитывая, что Евросоюз представляет опасность для всех наших наций, логично, чтобы мы сражались вместе, — добавила она. — ЕС — это не Европа, это всего лишь особая форма континентального сотрудничества, которая на протяжении нескольких десятилетий показывала, что приносит мало пользы нашим экономикам и нашим странам».

Ле Пен также заявила о токсичности объединения и указала на необходимость реформировать ЕС, чтобы предоставить государствам-членам больше полномочий. «Наш проект можно было бы назвать Европейским альянсом наций, — отметила она. — Это будет более свободная и слаженная система межевропейского сотрудничества».