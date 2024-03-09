Миром правят силы добра и зла, противостояние между ними и обеспечивает гармонию Вселенной и является движущей силой развития на всем протяжении исторического пути человечества. Даже внутри отдельного индивидуума происходит вечная борьба добра и зла, и только от воздействия целого комплекса внешних сил зависит, что одержит победу в этом вечном противоборстве света и тьмы.

Эта дуальность весьма ярко высветилась в ходе ежегодного обращения президента США Джо Байдена в Конгрессе, показав насколько поляризован американский политический истеблишмент даже в вопросах, критически важных для самих американцев, в осознании и видении интересов американского государства и сохранения ее лидирующей роли защитника демократии и безопасности в мире.

81-летний Байден выступил с одним из самых дерзких политических президентских обращений к Конгрессу за последние десятилетия, устроив публичную порку тормозящим по прямому указанию Дональда Трампа финансирование борьбы против сил зла сенаторам и конгрессменам – за аполитичность, нерешительность, непонимание исторического момента и роли США в предотвращении мировой войны.

Это была речь «не мальчика, но мужа!», соответствующая критическому историческому и политическому моменту в преддверии матча-реванша с Трампом, последняя попытка провести свою программу через поляризованный Конгресс.

Байден нашел единственно верную форму, стиль и слова, проведя параллели между своим выступлением и речью президента Франклина Рузвельта в январе 1941 года, когда Гитлер маршировал по Европе, свобода и демократия в мире подвергались нападению. «Целью Рузвельта было пробудить конгресс и предупредить американский народ, что это не обычный момент, не имеющий аналогов в истории США. И да, моя цель сегодня — убедить, что это тоже не обычный момент», — заявил Байден. Сильным аргументом прозвучало и упоминание им президента Линкольна и Гражданской войны за свободу и демократию, которые с того времени «не подвергались такому нападению здесь, дома, как сегодня».

Именно война в Украине, марш Путина на Европу и задержка безвольными трампистами помощи Украине стали главными тезисами послания Байдена. Президент взывал к разуму, совести и политическому осознанию исторического момента Конгресс, призывая к увеличению помощи Украине, которая «может остановить Путина»: «За рубежом Путин находится на марше, вторгаясь на Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас, это не так».

Байден использовал жесткую риторику в отношении России. «Мое послание президенту Путину… простое. Мы не уйдем. Мы не склонимся. Я не склонюсь», — сказал президент.

Он обрушился и на Трампа, ни разу не назвав его по имени, за его недавние высказывания, в которых его предшественник поощрял Россию делать со странами НАТО все, что она захочет, если те не будут платить достаточно за оборону. «Преклонение перед российским лидером… Я думаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо», — сказал Джо Байден, напомнив ему о президентстве другого республиканского лидера – Рональда Рейгана, вписавшего свое имя в ряды американских президентов золотыми буквами. «Президент-республиканец Рональд Рейган громогласно заявил: «Господин Горбачев, разрушьте эту стену», — укором прозвучали слова Байдена про Берлинскую стену в адрес «склонившегося» перед Путиным 45-го президента США.

Действующий президент США с возмущением отчитывал Конгресс за импотенцию и опасное для страны и мира слабоволие перед «потерявшим берега» на своем пути к Белому дому Трампом.

«Это возмутительно. Это опасно. Это неприемлемо», «Я обращаюсь к Конгрессу — мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности», «История смотрит. Если США уйдут сейчас, это поставит Украину под угрозу. Европа уже под угрозой. Под угрозой окажется весь свободный мир, что ободрит тех, кто желает нам зла» — эти слова из речи Байдена призваны отрезвить Конгресс и вернуть американской политике ее былое могущество, которое пытается разрушить Трамп.

Байден действительно произнес пламенную речь, соответствующую текущему моменту, показав нации слабость республиканцев и их зависимость от разрушающего стабильность в мире Трампа. И хотя прямым текстом Байден не указал на роль Трампа, его сторонников в Конгрессе и лично его ставленника – спикера Майка Джонсона в пролитых в Украине тоннах крови, приходится констатировать: именно задержка ими помощи Украине с октября прошлого года позволяет сказать – их руки в крови украинцев в той же степени, что и Путина. И это наглядно демонстрирует отказ Джонсона в угоду Трампу ставить на голосование помощь Украине. Однако, по итогу, как и в случае с интервью засланного Трампом в Москву американского журналиста Такера Карлсона с Путиным, поведение Джонсона возымеет обратный эффект.

Что сказалось на общественном мнении уже в ходе обращения Байдена – как утверждает американский политик, автор проекта Rashkin Report Юрий Рашкин, американские телекомпании замерили общественное мнение до выступления и после выступления. Был поставлен вопрос: как считаете, эта администрация ведет страну в правильном или неправильном направлении? Показатель был ошеломляющим — он взлетел на 17 пунктов, от 45 до 62. И это дает надежду, что американский электорат больше, чем политики-республиканцы, понимает всю историческую значимость момента, и их позиция призовет Конгресс к принятию ответственных решений.

В заключение отметим, что обращение президента Байдена одновременно следует расценивать как его программную предвыборную речь, которая может перетянуть к нему голоса тех республиканцев, которые не согласны с политикой Трампа, и независимых. А если еще и сошедшая с президентской гонки Никки Хейли попросит своих сторонников проголосовать за Байдена, если конечно Трамп не одумается и не изменит свою позицию относительно украинского вопроса, как предложила ему она в обмен на свои голоса, то можно надеяться, что здравый смысл вновь победит в Америке.

А нам остается наблюдать…