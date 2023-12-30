Госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз исключила экс-президента Дональда Трампа из списка кандидатов на праймериз в этом штате. Демократ Шенна Беллоуз стала первым в стране официальным лицом, отвечающим за проведение выборов, принявшим одностороннее решение об отстранении Трампа на основе положения о мятеже в 14-й поправке к Конституции США.

Поправка, принятая в годы Гражданской войны, запрещает занимать должность президента лицам, «участвовавшим в мятеже».

На это же положение ранее сослался Верховный суд Колорадо в недавнем решении об исключении Трампа из бюллетеня в этом штате. Противники Трампа предприняли попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки в нескольких штатах. Однако суды в Мичигане и Миннесоте отклонили их иски. Верховный суд Колорадо же принял положительное решение голосами четырех судей против трех.

Адвокаты Дональда Трампа поспешили заявить, что подают жалобу в суд штата Мэн, а пресс-секретарь его избирательного штаба Стивен Чонг назвал Беллоуз «сверхпредвзятой демократкой, поддерживающей Байдена» и заявил, что она вмешивается в процесс выборов.

Во всех этих случаях решения будут оспорены в Верховном суде США. При этом американские юристы отмечают, что представителям Колорадо будет нелегко отстоять решение своего суда, поскольку в Верховном суде США перевес — у судей консервативных взглядов.

Так или иначе, решения об исключении Трампа из бюллетеня в том или ином штате, как и отказы в исках относительно изъятия имени Трампа из бюллетеней, придают избирательному процессу в США экзистенциальный характер. Решение Беллоуз является беспрецедентным, никогда еще государственное лицо не вмешивалось в ход избирательной борьбы. Однако, как заявила сама Беллоуз, никогда еще должностное лицо, присягнувшее на верность США, и претендующее занять государственные должности, не было причастно к мятежу или восстанию против Соединенных Штатов.

«События шестого января 2021 года были беспрецедентными и трагическими. Они стали нападением не только на Капитолий и правительственных чиновников, но и на верховенство закона. Приведенные доказательства свидетельствуют о том, что они произошли по приказу, с ведома и при поддержке уходящего президента. Конституция США не терпит посягательств на основы нашего правительства, и раздел 336 требует от меня ответных действий», – говорится в заявлении Беллоуз.

Но Верховный суд США может и сохранить за Трампом возможность участия в выборах. Однако, это отнюдь не означает, что в американском обществе исчезнут разногласия относительно вообще участия Трампа в выборах из-за его причастности к штурму Капитолия и того, что судебные решения должны просто помешать участию Трампа в выборах.

Таким образом, нынешние президентские выборы в США претендуют стать уникальными в истории американских выборов. То есть, американский избиратель не только будет отвечать на вопрос «за» он или «против» Трампа, но и засвидетельствует свое согласие или несогласие со штурмом Капитолия, с тем, что человек, подстрекавший к этому или не осудивший штурм, может стать президентом страны. И если даже Трамп волею судьбы вновь окажется в Овальном кабинете, этот фактор будет сопровождать его весь его президентский срок, углубляя пропасть в обществе.

Более того, сам Трамп почувствует свою безнаказанность, обретет твердую почву под ногами и при его стохастическом характере его президентство может сопровождаться непредсказуемыми решениями без оглядки на политические институты. Если Трамп оказывает существенное влияние на своих однопартийцев в Конгрессе уже сегодня, что мы видим хотя бы в вопросе задержки принятия решения о финансовой и военной помощи Украине, то страшно представить, каковы будут последствия его избрания президентом как для Украины, так и оказавшегося на пороге очередной мировой войны человечества, в том числе для глобальных интересов самих Соединенных Штатов с точки зрения влияния великой державы на мировую стабильность. Кошмаром для Запада станут ожидания воплощения в жизнь обещаний Трампа выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и договориться с Путиным относительно Украины.

Но будем надеяться на лучшее. Как известно, на выборах президента США голоса всех выборщиков штата отходят тому кандидату, который набрал в этом штате большинство, вне зависимости от того, сколько получили конкуренты. Всего выборщиков 538, у исключившего Трампа из бюллетеней штата Колорадо — 10 из них, у запретившего включать его имя штата Мэн — четыре. Если запрет в каком-либо штате или штатах останется в силе, то Трамп автоматически лишится голосов выборщиков от этого штата или штатов.

В общей сложности в 16 штатах США были поданы иски о недопуске Трампа к президентским выборам. Все внимание сейчас приковано к штату Орегон (запад США), где Верховный суд также должен вынести решение о праве Трампа участвовать в выборах. Обращение в суд подали пять граждан штата после того, как коллега Шенны Беллоуз, госсекретарь Орегона Лавонн Гриффин-Валад отказалась взять на себя эту роль. Штат Калифорния, где традиционно преобладают демократы (госсекретарь Ширли Вебер и губернатор Гэвин Ньюсом являются членами этой партии), решил допустить Трампа к выборам. «У меня нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп представляет угрозу нашим свободам и даже нашей демократии, — заявил на прошлой неделе Ньюсом, — «Но в Калифорнии мы кандидатов побеждаем голосованием». Команда предвыборного штаба Трампа потирает руки, уверенная, что это политико-юридическое «преследование» только увеличит число его сторонников среди избирателей.

Но, как известно каждому на Земле, «человек предполагает, а Бог располагает». Посмотрим, что год грядущий нам готовит…