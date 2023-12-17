На восстановленный шпиль Собора Парижской Богоматери установили традиционного золотого петуха, что символизирует завершение важного этапа в реконструкции собора после пожара 2019 года.

Об этом сообщает BFTMV, пишет «Европейская правда».

Предыдущий экземпляр, украшавший собор с 1859 года, очень пострадал в результате пожара, поэтому ему изготовили замену по проекту главного архитектора по вопросам культурных памятников Филиппа Вильнева. Внутрь нее поместили важные для католиков реликвии, спасенные из огня, и список с именами около 2000 специалистов, привлеченных к реставрации.

Петуха установили на шпиль вечером в субботу 16 декабря. Перед установкой на шпиль на высоте 96 метров скульптуру освятил архиепископ Парижа.

Поврежденный пожаром петух станет экспонатом в Музее архитектуры.

Напомним, Нотр-Дам серьезно пострадал во время пожара в 2019 году. Первые два года в соборе продолжалась ликвидация последствий пожара и техническая подготовка к реставрации.

8 декабря – ровно за год до запланированного открытия собора – президент Франции Эмманюэль Макрон приехал на место работ, где встретился с мастерами и поднялся на восстановленный шпиль.