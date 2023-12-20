Верховный суд штата Колорадо в США постановил исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента в 2024 году из-за его роли акциях протеста у Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которому запретили участвовать в выборах по крайне редко используемому пункту Конституции, который запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании» занимать официальные посты.

Суд при небольшом перевесе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли «в подстрекательстве к насилию против правительства США».

Постановление суда относится только к республиканским праймериз в Колорадо, которые пройдут в штате 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября. Вступление решения в силу отложено до подачи апелляции в следующем месяце.

Если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.

Представители Трампа уже успели назвать решение суда ошибочным и недемократическим и отметили, что оно будет обжаловано в Верховном суде США.