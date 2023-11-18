Суд американского штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Несмотря на такой вердикт, суд постановил, что политик может участвовать в президентских выборах 2024 года.

По данным издания, судья Сара Б. Уоллес признала, что экс-президент своими действиями и публичными высказываниями «спровоцировал восстание» 2021 года.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что абсолютно не согласен с решением суда Колорадо. Он отверг причастность бывшего американского лидера к штурму Капитолия и высказал мнение , что представители Демократической партии пытаются воплотить в жизнь «циничные попытки вмешаться в предстоящие выборы».