Президент США Дональд Трамп заявил, что беспорядки и погромы 6 января 2021 года в ходе акции протеста у здания Капитолия в Вашингтоне были спровоцированы агентами ФБР и призвал тогдашнего главу ведомства Кристофера Рэя ответить на связанные с этим вопросы.

«Только что стало известно, что ФБР тайно разместило, вопреки всем правилам, предписаниям, протоколам и стандартам, 274 агента ФБР в толпе непосредственно перед событиями 6 января и во время них. Это отличается от того, что неоднократно заявлял директор Кристофер Рэй», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, агенты ФБР присутствовали на акции протеста «и, вероятно, действовали как агитаторы и мятежники, но уж точно не как сотрудники правоохранительных органов».

«Я хочу знать, кто такой каждый из этих так называемых «агентов» и чем они занимались в тот (…) день», — заявил американский президент.

Он подчеркнул: «Кристофер Рэй, тогдашний директор ФБР, должен дать некоторые важные объяснения. Вот уже двое, Коми (экс-директор ФБР) и Рэй, попались на лжи, и на карту поставлена наша великая страна».

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах президента США, на которых победил Джо Байден. В тот день на акцию протеста в столице США собрались многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.