В американском Колорадо эвакуировали тюрьму из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на департамент исправительных учреждений Колорадо.

«Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… «из-за избыточной предосторожности», — сказано в сообщении.

По информации канала, пожар «Ли», охвативший 167 квадратных миль (432 кв. км), уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем принимают участие более тысячи пожарных.