Бывший президент США Дональд Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщил высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции, пишет Reuters.

Указанная поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.

6 января 2021 года сторонники Трампа, когда он был президентом, ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать утверждению результатов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на этих выборах одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция открыла огонь.