В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходит первое открытое голосование среди кандидатов от республиканской партии, которое способно поставить окончательную точку во всей дальнейшей внутрипартийной гонке, обеспечив экс-президенту США Дональду Трампу почти гарантированные шансы на номинацию от партии для участия в ноябрьских выборах главы государства.

Как передает РИА Новости, прошедшие внутрипартийные выборы (так называемые кокусы) в штате Айова неделей ранее показали консолидацию электората Великой старой партии (так в США называют республиканцев) вокруг личности Трампа. По итогам голосования экс-президент заручился поддержкой свыше половины голосов. Более того, победа Трампа привела к добровольному выходу из гонки сразу трех его соперников.

Первым — еще на этапе подсчета результатов — выбыл предприниматель индийской национальности Вивек Рамасвами. Вслед за ним о выходе заявил губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. В минувшее воскресенье самоотвод взял и один из фаворитов гонки среди альтернативных Трампу кандидатов, губернатор штата Флорида Рон Десантис.