Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплые поздравления по случаю 35-й годовщины Независимости Украины, высоко оценив при этом твердую позицию Баку в поддержку суверенитета и территориальной целостности его страны.

Об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

«Позиция Азербайджана в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины всегда была твердой, и поэтому мы всегда высоко ее ценили», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина и Азербайджан продолжают развивать проверенное временем экономическое сотрудничество, осваивают новые направления взаимодействия в сферах энергетики и безопасности, а также оказывают друг другу помощь, когда это необходимо.

«Убежден, что дружба, взаимное уважение и стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном будут и дальше укрепляться», — подчеркнул президент Украины.