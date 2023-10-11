Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 000 долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на фотографии частной военной информации США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что 26-летний старшина Вэньхен «Томас» Чжао признал себя виновным в заговоре и получении взятки. Он признался, что посылал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии.