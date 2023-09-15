Турецкий телеканал NTV сообщил об обнаружении трупа неизвестного мужчины в отсеке шасси самолета турецких авиалиний после его приземления в Стамбуле.

После того, как самолет Airbus A330 Turkish Airlines, летевший из Амстердама, совершил вечером в четверг, 14 сентября посадку в аэропорту Стамбула, технические специалисты в ходе осмотра воздушного суда нашли безжизненное тело в отделении шасси.

Начало расследование. Следствие должно установить, как и зачем человек проник в эту часть самолета.(mk.ru)