Президент Николас Мадуро единогласно избран кандидатом на президентские выборы, которые пройдут в Венесуэле 28 июля 2024 года. Он баллотируется на третий президентский срок.

Избрание 61-летнего Мадуро произошло на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежной партийной организации, сообщил зампред партии Диосдадо Кабельо. Партийный форум прошел в крупнейшем спортивно-концертном зале Каракаса «Полиедро», который вмещает 20 тысяч человек, сообщает ТАСС. Трансляцию с партийного форума вел национальный телеканал Venezolana de Televisión.

Кандидатуру Мадуро поддержали на собраниях первичных парторганизаций и общественных советов более 4 миллионов венесуэльцев. Все население страны составляет менее 29 миллионов человек.

Количество президентских сроков, как и на других выборных должностях, Конституция Венесуэлы не ограничивает.