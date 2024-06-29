Интервью # с референтом ныне покойного президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе (1998-2003 годы), политологом Гией Кучава:

— Как Вы оцениваете политическую ситуацию в Грузии после принятия закона об иноагентах?

— Пока что сложившуюся ситуацию можно назвать как «затишье перед бурей». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе прямо сказал, что правящая партия «Грузинская мечта» на предстоящих выборах получит конституционое большинство. А лидеры радикальной оппозиции заявили, что победу «ГМ» на выборах они не признают и по всей стране организуют массовые протесты.

— В конце мая президент Грузии Саломэ Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать «Грузинскую хартию» и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы…

— Что касается т.н. «Грузинской хартии», то у меня вызывает сомнения что над этой хартией работала госпожа президент, т.к. некоторые пункты «Хартии» почти дословно повторяют требования Единого национального движения и радикальной оппозиции – осколков бывшей правящей партии.

После прихода к власти в октябре 2012 года нынешняя власть провела реформы в правоохранительных органах. Напомню, что Единое национальное движение сразу же после государственного переворота 2003 года, т.н. «революции роз», полицию и другие спецслужбы – службу правительственной охраны, министерство госбезопасности и службу разведки объединило с МВД.

Пенитенциарную систему, которая входила в состав министерства юстиции, на короткий срок тоже переподчинили МВД, а потом создали отдельное министерство. В результате получили сверхцентрализованную, карательную структуру. Напомню, что в любой демократической стране полиция, контрразведка и разведка это разные структуры. Их объединение в одну структуру для любой демократической страны неприемлемо, т.к. считается что таковое – первый шаг к диктатуре. И одной из первых реформ нынешней власти было их разделение на независимые друг от друга службы. Хотя, со своей стороны должен отметить, что реформы были половинчатые.

— Каковы на Ваш взгляд шансы грузинской оппозиции выиграть парламентские выборы?

— Не секрет, что сегодня электорат в Грузии разделён на три основные части: сторонники правящей партии «Грузинская мечта», сторонники «Единого национального движения» со своими «осколками» и якобы «осколками», а так же те, кто не хочет видеть во власти ни тех, ни других.

Сегодня в Грузии интересный расклад политических сил. Та часть избирателей, которая на предыдущих выборах голосовала за «ГМ», но разочаровалась в ней, не будут голосовать за «Единое национальное движение». Такого расклада сил в Грузии ещё не было. Если раньше говорили «кого хотите, но только не эту партию», теперь этого нет. То есть, под «кого хотите» однозначно не подразумевается «ЕНД» или «ГМ». Поэтому, сегодня избиратели больше обратят внимания на то, с кем войдёт в предвыборный альянс та или иная партия и только после этого будут обсуждать перспективы той или иной группировки.

Оппозиция в лице «ЕНД» и Михаила Саакашвили ратует, чтобы весь оппозиционный спектр выступил единым списком и утверждают, что только так можно будет выиграть выборы. Но, при этом лидеры «ЕНД» в этом списке для своей партии требуют 50% проходных мест.

С моей точки зрения, это в первую очередь выгодно правящей партии «ГМ». «Единое национальное движение» оставаясь один на один с «Грузинской мечтой», как и на выборах 2020 года, электорат поддержит ныне правящую партию «ГМ». Сегодня оппозиционно настроенный электорат составляет 60-70%. И задача оппозиции выжать максимальное количество голосов из сложившейся ситуации. А единый список от радикальной оппозиции не то что 70% голосов не сможет взять, а даже 50% избирателей за них не проголосуют.

Надо учесть, что кроме основных группировок, на выборы пойдут и те политические партии, которые не смогут преодолеть 5% барьер. В общей сумме, этот процент может колебаться до 10-15% голосов. Правящую партию «ГМ» устраивает, чтобы как можно больше политических партии не смогли преодолеть 5% барьер, т.к. эти голоса пропорционально поделят те партии, которые смогут преодолеть барьер, а исходя из избирательного кодекса, большее количество мест достанется «ГМ».

— Процесс интеграции Грузии в ЕС практически приостановлен. Способна ли данная ситуация привести к сдвигу Грузии в сторону России?

— Совет по внешней политике состоится 24 июня в Брюсселе, где одним из основных вопросов будет вопрос о Грузии. По информации ряда грузинских СМИ будет обсуждаться вопрос о приостановлении помощи и возможной приостановки безвизового режима, персональных санкции и даже приостановке статуса кандидата в члены ЕС.

Хотя, с моей точки зрения, на первом этапе будут применены предупреждающие, точечные ограничения. В том числе на ряд чиновников и бизнесменов. Но если после выборов, правящая партия останется у власти и закон об «иноагентах» не будет отозван, возможно санкции будут расширены. А это в свою очередь, может пагубно отразиться на всей стране. Лидер одного из «осколков» бывшей правящей партии «Стратегия Агмашенебели» Гиорги Вашадзе активно встречается с западными политиками и лоббирует финансовые, политические и другие санкции против Грузии, в том числе и приостановку безвизового режима для граждан страны.

Со своей стороны, премьер И. Кобахидзе призвал страны ЕС к перезагрузке отношении. Я думаю, что у «ГМ» есть ресурс, ещё до выборов, нормализовать отношения со странами ЕС. Но особо должен подчеркнуть, что за последние годы правящая партия ничего не сделала, чтобы нормализовать отношения со странами ЕС. Для этого, в первую очередь, необходимо предоставить всю информацию и активно работать как с дипломатическим корпусом, так и со СМИ.

Негативная информация о Грузии лавиной распространяется с тех пор, как в страну нелегально въехал Саакашвили. Должен отметить, что правящая партия и правительство ничего не сделали для того, чтобы нейтрализовать этот поток лжи и представить объективную информацию. На Западе есть объективные и непредвзятые публицисты и СМИ, но для этого необходимо с ними работать и, как минимум, зафиксировать свою позицию.

Что касается России, то дипломатические отношения с этой страной не будут восстановлены до тех пор, пока под российской оккупацией находятся Абхазия и Цхинвальский регион (т.н. «Южная Осетия»). Любое правительство, которое признает т.н. «независимость» оккупированных территорий будет сметено народным гневом, и я не думаю, что они успеют убежать из Грузии. В остальном, на данном этапе, взаимоотношения с северным соседом стабильно-нормальные. Хотя и такое положение в определённой части населения вызывает раздражение.

— Способны ли вероятные политические сдвиги в Грузии повлиять на отношения Тбилиси с Азербайджаном?

— Основу дружеских взаимоотношении между Грузией и Азербайджаном заложили президенты Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев. Несмотря на то что у нас уже несколько раз менялось правительство, взаимоотношения между нашими народами и государствами шли по нарастающей линии. Пока нет каких-либо предпосылок, чтобы что-то смогло бы омрачить взаимоотношения наших государств.