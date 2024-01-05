Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл захотела написать собственную биографию после выхода скандальной книги журналиста Омида Скоби «Эндшпиль». Об этом сообщает Closer.

По словам специализирующегося на биографиях журналиста Тома Бауэра, Маркл травмирована отзывами на книгу, в которой читатели усмотрели нападки на герцогиню Кейт Миддлтон, и теперь сама напишет работу о жизни в королевской семьей.

«Так как книга Скоби оказалась катастрофой, ей придется исправить сложившееся мнение [о том, что она была соавтором книги]», — поделился он.

В «Эндшпиле» автор, в частности, говорит, что королевская семья обращается с Миддлтон как с ребенком.

Книга «Эндшпиль» вышла в ноябре 2023 года. В голландском издании книги читатели обнаружили имена членов королевской семьи, которые якобы критически отзывались о цвете кожи сына Маркл и Гарри. Тираж изъяли с прилавков. Позже телеведущий Пирс Морган рассказал, что этими членами королевской семьи были Кейт Миддлтон и король Карл III (ранее — принц Чарльз).

Бауэр не сомневается, что их имена назвала Скоби сама Меган Маркл.

Накануне стало известно, что Меган Маркл хочет делать подкасты за миллионы долларов. (gazeta.ru)