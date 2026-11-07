США, Армения и Азербайджан создали трехстороннюю техническую группу по развитию “Маршрута Трампа для международного мира и процветания” (TRIPP), говорится в сообщении на сайте американского Госдепа.

Старт дали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместители министров МИД Армении и Азербайджана — Ваан Костанян и Эльнур Мамедов.

В группу войдут политические представители и технические эксперты трех стран. Цель группы — совместная работа на укрепление долгосрочной стабильности, экономической активности, региональной связности и коммерческого процветания.

Стороны также договорились, создать еще две группы — по вопросам транспорта и электроэнергии. Деятельность этих организаций должна быть направлена на решение сложных технических вопросов и подготовки к следующим этапам реализации проекта, включая интеграцию с другими объектами региональной инфраструктуры.