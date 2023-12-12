В Генпрокуратуре создана единая следственная группа в связи с сепаратистами, задержанными в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает АПА, об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что в настоящее время все следственные действия проводятся в соответствии с законодательством Азербайджана и международными конвенциями: «Народ Азербайджана будет полностью проинформирован о ходе этого следствия и его результатах. Мы обеспечим это. После завершения следствия дело будет передано в суд».