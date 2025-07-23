После принятия Верховной радой законопроекта, который фактически подчиняет антикоррупционные органы в Украине генпрокурору, в Киеве на акцию протеста собрались сотни людей. Митинг против поправок стал самой масштабной антиправительственной акцией протеста с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Акции протеста также прошли во Львове, Днепре и Одессе. В руках у участников митингов были плакаты с надписями «Мы выбрали Европу, а не автократию», «Мой отец погиб не за это» и другими.

Однако, несмотря на протесты и призывы наложить вето на закон № 12414, поздно вечером во вторник, 22 июля, Владимир Зеленский все-таки подписал его.

При этом, как отмечает Украинская служба Би-би-си, подпись президента под документом несколько раз появлялась и исчезала.

Эксперты и оппозиция говорят, что по сути речь идет об уничтожении антикоррупционных органов в Украине.

Решение Киева подчинить генеральному прокурору два занимающихся борьбой с коррупцией органа не только спровоцировало первые массовые антиправительственные выступления в Украине с начала войны. Оно может ухудшить ее отношения с союзниками, замедлить процесс вступления в ЕС и даже повлиять на поставки оружия, говорят западные дипломаты.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала демонтаж гарантий независимости агентств «серьезным шагом назад» после того, как парламент одобрил закон о переподчинении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а Владимир Зеленский его подписал. Их независимость необходима для вступления Украины в ЕС, и «верховенство права остается в центре переговоров» о ее принятии в союз, написала Кос в Х, добавив, что у нее состоялся «откровенный разговор» с новым премьер-министром Юлией Свириденко.

В частных разговорах западные чиновники высказывают еще бόльшую озабоченность, пишет The Washington Post. «Крайне обеспокоен», – только и сказал газете европейский дипломат. По словам другого, «подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», могут ударить по шансам Украины на вступление в ЕС и «даже снизить желание наращивать ей военную помощь». «Мы надеемся, что этого не произойдет, но подобные действия, конечно, не помогут выиграть эту войну, – добавил он. – Такие шаги наверняка еще больше ослабят Украину, а нам этого не нужно».

В обращении к украинским гражданам 23 июля Зеленский не прокомментировал подписание закона, но сообщил, что провел совещание с участием руководителей НАБУ и САП, а также генпрокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. «Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. <…> Важно, что генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона», — сказал Зеленский.