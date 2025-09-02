Мексика готова заключать соглашения с США по вопросам безопасности, миграции и борьбы с наркокартелями, но при этом страна будет действовать независимо, не подчиняясь давлению. Об этом 1 сентября сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своем послании.

«Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник выступила с суровым предупреждением в адрес администрации [президента США Дональда] Трампа о том, что Мексика готова заключить соглашения о безопасности с США в области иммиграции и борьбы с картелями, но «без подчинения», — приводит ее слова портал Axios.

Журналисты отмечают, что заявление мексиканского президента «О положении страны» последовало после того, как стало известно, что Трамп поручил Пентагону изучить возможность военных ударов по картелям на территории Мексики, что вызвало возмущение в стране.

В своем обращении к нации Шейнбаум также подчеркнула, что Мексика продолжит сотрудничать с США на основе взаимного доверия и уважения суверенитета. Она заявила, что страны близки к соглашению по торговым вопросам и выразила готовность принять американского госсекретаря Марко Рубио в конце этой недели.

«Мексика является страной с самым низким средним процентом тарифов в мире, и мы продолжаем работать с различными государственными министерствами наших соседей», — заключила она.