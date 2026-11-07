Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) под эгидой Министерства финансов США отрезало криптовалютную биржу MEXC от финансовой системы страны.

«Сегодня в рамках операции «Экономический изгой», FinCEN издало приказ, фактически закрывающий доступ MEXC Global к финансовой системе США», — говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

По данным казначейства, с мая 2021 года по май 2026-го через платформу прошло не менее $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью, в том числе с обходами санкций.