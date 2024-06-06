США не исключают пересмотра финансовой помощи Грузии в ответ на события, связанные с принятием закона об иноагентах. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге в среду.

«Речь идет об объеме помощи, которую мы предоставляем Грузии, около 390 миллионов, которая была предусмотрена в бюджете за последние несколько лет, и которая находится на рассмотрении», — сказал Миллер.

Ежегодно США направляют этот пакет на укрепление обороны и демократических институтов Грузии, экономическое развитие страны и поддержку ее гражданского общества.

Наряду с пересмотром финансовой помощи, в Вашингтоне начали работу над визовыми ограничениями в отношении грузинского руководства и членов их семей.

«Мы сейчас изучаем, как и когда их реализовать», — подчеркнул Миллер

«Менее двух недель назад мы объявили о пересмотре наших отношений с учетом закона, принятого Грузией… Здесь есть реальные серьезные политические последствия, а не только риторика», — добавил представитель Госдепа. (newsgeorgia.ge)