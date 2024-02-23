Администрация США решила пойти на жесткие меры в отношении российской платежной системы «Мир», которая после ухода из России Visa Mastercard остается для россиян одним из последних способов расплатиться в некоторых зарубежных странах.

В пятницу американский минфин объявил о введении блокирующих санкций против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) — оператора «Мира», который на 100% принадлежит ЦБ РФ. Запущенная вскоре после аннексии Крыма и насчитывающая более 130 миллиона пластиковых карт система «Мир» «используется для обхода санкций и восстановления разорванных связей с международной финансовой системой», говорится в релизе минфина.

Осенью 2022 года под персональные санкции попал гендиректор НСПК Владимир Комлев, после чего банки ряда стран СНГ, а также Турции прекратили и ограничили работу с «Миром». Официальный представитель НСПК заверил РБК, что в России карты продолжат бесперебойно работать, но не смог гарантировать отсутствие проблем за рубежом: «Решение о приеме карт „Мир“ в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно».

Вслед за карточным оператором под американские санкции попали еще 9 банков. Без корсчетов в США и возможности проводить долларовые операции остался МФК Банк, которым до войны владел миллиардер Михаил Прохоров. Банк, занимающий 78-е место в России по размеру активов и специализирующийся на привлечении средств состоятельных клиентов, внесен в SDN-list, самый жесткий санкционный список, подразумевающий запрет на любые операции.

Такая же судьба постигла банк «Авангард», входящий в российский топ-50, а также Модульбанк (80-е место по активам), Челиндбанк (82 место), Морской банк (100 место), Быстробанк (129), Датабанк (150), «Ростфинанс» (169). Кроме того, под блокирующие санкции попала компания «ГПБ-ИТ1» — дочерняя структура Газпромбанка, которая специализируется на разработке цифровых и финансовых сервисов.

За два года США ввели санкции против более чем 4 тысяч российских компаний и физических лиц, напоминает американский минфин. Новый раунд ограничительных мер затронул еще 590 компаний и граждан и стал крупнейшим с начала войны. (moscowtimes.ru)