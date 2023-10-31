США приняли решение об отправке дополнительных 300 военнослужащих в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил на Ближний Восток. Об этом во время брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Я готов объявить о решении направить дополнительно 300 военнослужащих в регион ответственности CENTCOM со своих баз в континентальной части США», — сказал он.

Райдер отметил, что военные окажут содействие уже развернутым в регионе войскам в обезвреживании боеприпасов, поддержании связи, а также окажут другие разновидности поддержки.